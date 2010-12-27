Гендиректор петербургской фирмы задолжал рабочим более трех миллионов рублей

Против него завели уголовное дело.

Генеральный директор ЗАО "Строительно-Монтажное Управление №303" Виктор Мусихин признал свою вину в невыплате зарплат рабочим. Василеостровский районный суд завел на него уголовное дело, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мусихин задолжал сотрудником предприятия более трех миллионов рублей с 16 сентября 2018 года по 26 апреля 2019 года.

Также с 6 июля по 4 декабря 2018 года Мусихин отправил нескольким юридическим лицам письма о необходимости направлять денежные средства, причитающиеся предприятию, на банковские счета кредиторов ЗАО. В этом гражданин пока не признался.

Суд отметил, что это уголовное дело не связано с предыдущим.

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