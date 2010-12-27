ФСБ провели обыск в администрации Колпинского района Петербурга

Предположительная причина – картель на рынке соцпитания.

В четверг, 11 июля сотрудники государственной безопасности начали обыски в администрации Колпинского района Петербурга. Возможной причиной проверки стал картель на рынке соцпитания, сообщила "Фонтанка.ру" с ссылкой на главу администрации Колпино Анатолия Повелия.

Предполагается, что конкурсы по поставке пищи в бюджетные учреждения разыгрывали по предварительной договоренности. Неустановленные сотрудники администрации передавали ООО "Юридическое бюро "Авангард" функции по подготовке документов для закупок и составлению заявок на конкурс.

В итоге заключалось соглашение между ООО "Евроспецсервис", "Артис-Детское питание", ООО "База Мария", "Лимак Нева" и "Невская дистрибьюторская компания".

Компании получали более 450 рублей. Схема функционировала с 2016 года.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что петербуржец получил два года условно за невозврат 50 мл рублей. Обвинение считает, что подконтрольная ему фирма намеренно не вернула средства, которые должны были пойти на поставку товара.

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