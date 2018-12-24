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Петербуржец получил два года условно за невозврат 50 мл рублей
Сегодня, 12:57
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lesjasap

Петербуржец получил два года условно за невозврат 50 мл рублей

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Постановление суда еще не вступило в законную силу.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга поддержало следственные органы в обвинении Александра Караваева. Сейчас мужчину обвиняют в уклонении от возврата по  контракту 50 миллионов рублей. 

Обвинение считает, что подконтрольная Караваеву фирма  намеренно не вернула средства, которые должны были пойти на поставку товара. Договор на услугу компания заключила с иностранной организацией. Документы предполагали сделку, согласно которой караваев приобретал продукции на 800 тысяч евро. Однако, сделка не состоялась, а товар так не был доставлен. Но деньги предприниматель возвращать отказался. 

Ранее фигуранта расследования приговорили к двум годам условно. Решение принималось в октябрьском суде Петербурга.Также мужчину обязали выплатить в пользу правительства 100 тысяч рублей. 

Ранее Piter.tv писал о том, что контрольно-счетная палата начала проверку МО "Купчино".

Фото: Piter.tv

Теги: александр караваев, октябрьский районный суд, прокуратура
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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