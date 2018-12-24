Петербуржец получил два года условно за невозврат 50 мл рублей

Постановление суда еще не вступило в законную силу.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга поддержало следственные органы в обвинении Александра Караваева. Сейчас мужчину обвиняют в уклонении от возврата по контракту 50 миллионов рублей.

Обвинение считает, что подконтрольная Караваеву фирма намеренно не вернула средства, которые должны были пойти на поставку товара. Договор на услугу компания заключила с иностранной организацией. Документы предполагали сделку, согласно которой караваев приобретал продукции на 800 тысяч евро. Однако, сделка не состоялась, а товар так не был доставлен. Но деньги предприниматель возвращать отказался.

Ранее фигуранта расследования приговорили к двум годам условно. Решение принималось в октябрьском суде Петербурга.Также мужчину обязали выплатить в пользу правительства 100 тысяч рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что контрольно-счетная палата начала проверку МО "Купчино".

Фото: Piter.tv