Контрольно-счетная палата начала проверку МО "Купчино"

Она проверит эффективность и целесообразность финансовых расходов в 2017, 2018 и 2019 годах.

В четверг, 11 июля в муниципальном образовании "Купчино" началась плановая проверка бюджета. Сотрудники контрольно-счетной палаты (КСП) Петербурга оценят эффективность и целесообразность финансовых расходов в 2017 (более 90 млн рублей), 2018 (более 86 млн рублей) и 2019 годах. Проверка завершится 16 августа, сообщили в пресс-службе КСП.

Текущий объем расходов "Купчино" за 2019 год – 96,8 млн рублей. Более трети средств тратят на работу муниципального совета, администрации, избиркома, а также учреждения "Над Дом".

Проверкой будет руководить аудитор КСП Юрий Шутов.

"Купчино" расположено во Фрунзенском районе города. На должности главы округа числится Михаил Черепанов. Обязанности главы местной администрации исполняет Алена Орлова.

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