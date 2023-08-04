Глава "Росатома" рассказал о планах обсудить с Гросси тему Запорожской АЭС

Алексей Лихачев рассказал об очередной смене группы экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС.

Генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил в эфире канала "Россия 24" о том, что не позже сентября 2023 года он планирует вновь встретиться с руководителем Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси. В ходе этого мероприятия стороны обсудят тему Запорожской АЭС. Эксперт пояснил, что в России рассчитывают на профессиональный и предвзятый подход иностранцев в рамках их профильного мандата ради обеспечения безопасности режимного объекта

Будет возможность не позднее сентября еще раз с генедиректором МАГАТЭ сверить позиции, сверить часы. Мы очень настроены на сотрудничество и видим очень большую лидерскую роль Гросси, всего состава персонала инспекторов МАГАТЭ. Алексей Лихачев, глава "Росатома"

Напомним, что аналитики из МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года, после первого визита генерального директора Агентства Рафаэля Гросси на станцию.

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