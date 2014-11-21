Росатом заявил о переформатировании глобального рынка ядерных технологий

Алексей Лихачев рассказал об изменениях рынка.

Глобальный рынок ядерных технологий в настоящее время переформатируется и формируется заново. Такое мнение высказал в рамках выступления на профильной сессии "Роль атомной промышленности в обеспечении технологического суверенитета и технологии будущего", организованного на полях Петербургского международного экономического форума в 2023 году, сделал генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Сейчас переформатируется и формируется заново в силу целого ряда причин. И в период формирования рынка крайне важны реальные конкретные предложения. Не презентационные модели, которых в мире достаточно, а реально воплощенные на земле. Алексей Лихачев, глава "Росатома"

Росатом заявил о проработке атомных проектов в горизонте до 2040-х годов.

Фото и видео: ПМЭФ-2023