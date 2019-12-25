Глава РАН: качество обучения студентов вузов России продолжает падать

На это влияет низкое качество школьного образования.

Глава Российской академии наук Александр Сергеев считает, что уровень подготовки выпускников российских вузов падает. Об этом он сообщил на всероссийском форуме "Молодежь и наука". Его слова передает ТАСС.

Сергеев подчеркнул, на это повлияло в частности снижение качества образования в школах РФ. По его словам, если в конце 90-х годов прошлого века подобное списывалось на неблагоприятные условия в стране, то сейчас причина кроется в другом. Сергеев считает, что в настоящее время на низкое качество школьного образования влияет отсутствие объединяющей идеологии и принижение статуса преподавателя.

Нужно обязательно поднимать престиж и статус учителя. Потому что от учителя зависит очень многое. И работа с учителями - тоже большая забота должна быть университетов и РАН. И мы стараемся это делать. Александр Сергеев, глава РАН

По словам Сергеева, РАН в настоящее время делает акцент на проведение различных мероприятий по подготовке преподавателей. Так, например, профессора академии читают лекции в школах и гимназиях, а также проводят различные профессиональные сборы.

Ранее в Казани похоронили закрывшую собой школьников при стрельбе учительницу.

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