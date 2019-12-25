В ОП РФ назвали родителей лучшим контролером за питанием в школах и детсадах

В последние месяцы активно муссируется тема некачественного питания в учебных учреждениях Петербурга, что привлекло внимание Общественной палаты России. На фоне проблем на петербургском рынке соцпитания в ОП РФ приняли решение организовать форум, посвященный проблемам качества школьных обедов. Мероприятие под названием «Сообщество» состоится 26-27 мая.

Модератор форума, член комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Владимир Винницкий заявил, что лучшим инструментом в борьбе с некачественным питанием выступает контроль со стороны родителей. По его словам, их активная позиция с данной точки зрения очень важна.

"Лучший контролер — это мама, которая в состоянии не только оценить, но и приготовить лучше, чем это делают в общеобразовательных учреждениях", - заявил Винницкий.

Эксперт призвал родительские сообщества поучаствовать в форуме и предложить свои варианты решения проблем со школьным питанием. Конструктивные предложения будут учтены при внесении корректировок в существующую систему.

Ранее о важности контроля родителей за питанием высказывались другие эксперты. В частности, депутат петербургского парламента Алексей Цивилев. Он выступил с предложением повысить роль родительских комитетов в контроле за питанием в учебных учреждениях, а также призвал создать специальные мобильные лаборатории, способные быстро обнаруживать нарушения у поставщиков.

Также родители предают огласке возникающие проблемы с питанием при помощи сообщества в социальной сети "ВКонтакте" "Школьный ревизорро". В паблике регулярно появляются публикации с жалобами на предприятия. После некоторых сообщений контролирующие структуры провели инспекции в ряде комбинатов питания и школьных столовых.

Однако надзорные ведомства не успевают реагировать на все жалобы родителей. В этом контексте показателен инцидент с поставщиком АО "Артис-Детское питание". Учащийся школы №93 в Шушарах наткнулся в супе на кусок мяса, сырой на вид. После обнародования информации об этом случае в школе провели проверки, но инспекторы зафиксировали отсутствие нарушений. Вероятно, из-за резонанса поставщик успел устранить нарушения до прихода специалистов.

Подобные ситуации лишний раз доказывают необходимость контроля за питанием со стороны родителей. Также требуется распространить практику внеплановых проверок, чтобы комбинаты питания не успевали подготовиться к инспекциям.