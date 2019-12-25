Глава ОСК рассказал о проблемах с проектом эсминца "Лидер"

Алексей Рахманов считает, что проект для ВМФ России не будет реализован.

Глава Объединенной судостроительной корпорации рассказал журналистам "РИА Новостей" о проблемах с проектом эсминца "Лидер". Генеральный директор Алексей Рахманов считает, что план строительства корабля для Военно-морского флота вряд ли будет реализован.

В том виде, в котором его планировали раньше, он, скорее всего, реализован не будет, по крайней мере, не так быстро. Но здесь все зависит от решения заказчика – министерства обороны. Алексей Рахманов, глава ОСК

Напомнил, что военные планировали заложить "Лидер" в 2017 году. Однако строительство корабля не начато до сих пор. Пока что даже не существует технического проекта российского эсминца. Этот документ должен был быть разработан за 2019-2020 года. Адмирал Виктор Чирков говорил журналистам о том, что "Лидер" должен иметь атомную энергетическую установку, его водоизмещение составит порядка 14 тысяч тонн.

Путин заявил, что Россия строит самый мощный в мире ледокольный флот.

Фото: Макет эсминца "Лидер" на выставке "Армия 2015" (Artem Tkachenko)