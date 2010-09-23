Глава OMV заявил, что цены на газ в Европе зимой останутся высокими

Альфред Штерн объяснил, что ситуация связана с теплым октябрем.

Глава австрийской энергетической компании OMV считает, что цены на природный газ в Европе зимой останутся высокими. Об этом Альфред Штерн рассказал американским журналистам в ходе выступления в эфире местного телеканала CNBC International TV. Текущее падение стоимости на энергетические ресурсы является временным, так как форвардные цены на зимние месяцы сохранятся на высоком уровне. Эксперт добавил, что ситуация будет развиваться в зависимости от наступления холодов. Он полагает, что стоимость на газ возрастет уже в ноябре и первом квартале 2023 года.

Мы видим в последние дни падение цен на газ, что стало результатом необычайно теплого октября и задержкой старта отопительного сезона, а также значительных поставок СПГ в Европу. Я думаю, это не должно вводить в заблуждение, проблема решена временно. Альфред Штерн, глава OMV

Напомним, что 24 октября стоимость газа в Европе опускалась ниже одной тысячи долларов за каждую тысячу кубометров. Уменьшение цены связано с приближением европейских запасов на отопительный сезон к максимальным земные газохранилища региона заполнены на 93,5%. Также на ситуации позитивно сказывается теплая погода и рост доли ветрогенерации в выработке электроэнергии.

Еврокомиссар Симсон заявила о полном замещении не поставленного из России газа в 2022 году.

Фото и видео: YouTube / CNBC International TV