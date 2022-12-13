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Глава Николаевской области Ким рассказал об изменении тактики ракетных ударов ВС РФ

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Виталий Ким считает, что Россия "технически готовится" к нападению на объекты ПВО Украины.

Глава Николаевской области  Украины Виталий Ким рассказал об изменении тактики ракетных ударов Вооруженных сил России. По мнению чиновника, в настоящее время руководство в Москве технично подготавливается к тому, чтобы нанести очередные атаки по целям, расположенным в зоне проведения специальной военной операции. Эксперт пояснил в своем видеообращении, что солдаты якобы вскрывают украинские объекты противовоздушной обороны с помощью запуска своих беспилотных летательных аппаратов. Ролик со словами Кима размещен в Telegram-канале "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

Они меняют тактику и ведут более серьезную подготовку к нанесению ударов, чем раньше.

Виталий Ким, глава Николаевской области Украины 

Ян Гагин считает, что Артемовск потерян для Украины.

Фото и видео: Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Теги: виталий ким, николаевская область, пво, ракетный удар
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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