Глава Николаевской области Ким рассказал об изменении тактики ракетных ударов ВС РФ

Глава Николаевской области Украины Виталий Ким рассказал об изменении тактики ракетных ударов Вооруженных сил России. По мнению чиновника, в настоящее время руководство в Москве технично подготавливается к тому, чтобы нанести очередные атаки по целям, расположенным в зоне проведения специальной военной операции. Эксперт пояснил в своем видеообращении, что солдаты якобы вскрывают украинские объекты противовоздушной обороны с помощью запуска своих беспилотных летательных аппаратов. Ролик со словами Кима размещен в Telegram-канале "Операция Z: Военкоры Русской Весны".
Они меняют тактику и ведут более серьезную подготовку к нанесению ударов, чем раньше.
Виталий Ким, глава Николаевской области Украины
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Фото и видео: Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны
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