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Глава Нагорного Карабаха сменил министра обороны
Сегодня, 9:23
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matveyvn

Глава Нагорного Карабаха сменил министра обороны

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Он отметил, что данное назначение не должно давать поводов "для кривотолков".

Глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян сменил министра обороны, потому что предыдущий получил ранение в бою. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Известно, что от должности министра обороны освобождён генерал-лейтенант Джалал Арутюнян. Теперь этот пост будет занимать генерал-майон Микаел Арзуманян. Также ему присвоено звание генерал-лейтенант.

Глава непризнанной республики отметил, что данное назначение не должно давать поводов "для кривотолков".

Ранее в Карабахе заявили об азербайджанских ударах из РСЗО "Смерч".

Фото: pixabay.com

Теги: армения, минобороны нагорного карабаха, нагорный карабах
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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