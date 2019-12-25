Глава Нагорного Карабаха сменил министра обороны

Он отметил, что данное назначение не должно давать поводов "для кривотолков".

Глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян сменил министра обороны, потому что предыдущий получил ранение в бою. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Известно, что от должности министра обороны освобождён генерал-лейтенант Джалал Арутюнян. Теперь этот пост будет занимать генерал-майон Микаел Арзуманян. Также ему присвоено звание генерал-лейтенант.

Глава непризнанной республики отметил, что данное назначение не должно давать поводов "для кривотолков".

Ранее в Карабахе заявили об азербайджанских ударах из РСЗО "Смерч".

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