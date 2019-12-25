Глава "Нафтогаза" допустил возможность войны России и Украины из-за газа

Юрий Витренко назвал два условия, из-за которых между Москвой и Киевом может начаться полномасштабная война.

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко допустил возможность войны России и Украины из-за газа. Такое заявление специалист сделал в интервью изданию Financial Times. Иностранец оценил начало эксплуатации проекта "Северный поток-2", а также возможное прекращение транзита голубого топлива через Киев. По мнению спикера, эти два условия увеличивают вероятность развития полномасштабных боевых действий между двумя странами.

В материале упоминается о том, что Украина обеспокоена отсутствием европейской решимости поддержать прозападный курс Киева в сфере энергетики. Витренко не исключил того, что Москва может использовать "Северный поток - 2" в качестве "геополитического оружия".

Напомним, что строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября. Для начала прокачки газа по трубопроводу оператор проекта должен был предоставить в Горное управление немецкого города Штральзунд сертификаты о соответствии техническим нормам. Также РФ должна получить регистрацию газопровода от независимого транспортного оператора - Федерального сетевого агентства. Специалисты примут решение до 8 января 2022 года. Регулятор не может запретить коммерческую прокачку газа, но если прокачки начнется до выдачи разрешения, то компания-оператор получит штраф.

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Фото: YouTube / Україна 24