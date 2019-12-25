Глава "Нафтогаза»": Киев убедил Меркель в опасности "Северного потока — 2"

Юрий Витренко объяснил, в чем Украина убедила немецкого канцлера.

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о том, что Киев убедил немецкого канцлера Ангелу Меркель в опасности "Северного потока — 2". Такое заявление чиновник сделал во время выступления в эфире местного телеканала "Украина-24". Топ-менеджер компании уточнил, что глава правительства ФРГ много в чем изменила свою позицию, рассмотрев "реальные угрозы" со стороны Москвы.

Мне кажется, что много в чем мы смогли переубедить госпожу Меркель, и она даже изменила много в чем свою точку зрения на этот проект Юрий Витренко, Глава "Нафтогаза"

Юрий Витренко рассказал, что "легкие решения", включая ситуацию с продлением газового транзита через Украину (контракт между Киевом и Москвой на 10 лет) все равно представляют опасность для страны. В "Нафтогазе" отметили, что рассчитывают на реализацию договоренностей по энергетической безопасности. В Киеве надеются, что это произойдет до ухода Меркель с поста канцлера.

В Киеве обвинили Меркель в сдаче интересов Украины.

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