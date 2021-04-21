Глава Минтруда прокомментировал задачи, поставленные Путиным в послании

Антон Котяков уверен, что чиновники выполнят поручения президента в срок.

Глава Минтруда России прокомментировал задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным в послании к Федеральному собранию. Антон Котяков рассказал журналистам канала "Россия-24" о том, что правительство исполнит все задачи, поставленные перед кабмином, своевременно.

Задач достаточно много на сегодняшний день было озвучено... Я уверен, что они все будут исполнены своевременно. Антон Котяков, глава Минтруда РФ

Напомним, что ранее глава государства озвучил необходимость поддержки семей с детьми. В частности, он рассказал о решении проблемы с выплатой алиментов. Процесс будет проходить в удаленном режиме. Также с июля 2021 года детям от 8 до 16 лет положены выплаты в размере 5650 рублей, если они воспитываются в неполных семьях. Беременным женщинам, находящимся в трудном материальном положении правительство выделит ежемесячно по 6 тысяч 350 рублей. Семьи с детьми школьного возраста получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

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