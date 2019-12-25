Глава Минэнерго Украины заявил, что Киев должен отказаться от российского топлива для АЭС

Элементом национальной безопасности является интеграция энергетической системы страны с европейской ENTSO-E.

Исполняющий обязанности главы Минэнерго Украины Юрий Витренко заявил, что Киев должен отказаться от российского топлива для АЭС, заменив его на американское. Мнением он поделился во время обсуждения проекта национальной экономической стратегии до 2030 года.

Мы должны перейти на поставки ядерного топлива из США, вместо поставок из РФ, как сейчас. Юрий Витренко, и.о. главы Минэнерго Украины

Также, по его мнению, элементом национальной безопасности является интеграция энергетической системы страны с европейской ENTSO-E, а не с российской или белорусской.

Ранее Украина объяснила позицию по включению США в переговоры по Донбассу.

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