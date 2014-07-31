Глава Минэкономики Словакии допустил возможность оплаты российского газа в рублях

Рихард Сулик призвал Братиславу выполнить требование РФ.

Глава Минэкономики, вице-премьер страны по вопросам энергетики Словакии Рихард Сулик допустил возможность оплаты российского газа в рублях. Соответствующей информацией чиновник поделился в интервью для местного издания Pravda. Чиновник считает, что следует выполнять требования Москвы по оплате поставок за голубое топливо.

Если условие платить рублями, то давайте платить в рублях. Рихард Сулик, глава Минэкономразвития РФ

Эксперт подчеркнул, что ранее Словакия оплатила последний счет-фактуру за поставки газа из России. Следующий срок оплаты будет только 20 мая. До этого времени власти Братиславы должны окончательно решить вопрос об оплате природного газа России в национальной валюте. По мнению Сулика, кабмину не следует допускать ситуации, при которой в страну перестанет приходить ресурс. Он напомнил, что к текущему моменту Россия обеспечивает Словакию 85-87% газа.

Латвийская Latvijas Gāze не исключила оплату газа в рублях.

Фото и видео: Pravda