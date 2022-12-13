Глава МВФ заявила о постепенном отказе стран мира от доллара

Кристалина Георгиева считает основным конкурентом американской валюты европейскую.

Отказ от американского доллара как резервной мировой валюты постепенно происходит, но альтернатив этому способу оплаты ему в ближайшее время не предвидится. Соответствующее заявление сделала в рамках официального мероприятия, организованного Институтом Милкена в США директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Эксперт напомнила коллегам о том, что перспектива отказа стран от доллара США в качестве резервной валюты на текущий момент не вызывает у нее особенного беспокойства. При этом основную конкуренцию пока что составляет евро.

Да, наблюдается постепенный отказ от доллара. Ранее на него приходилось порядка 70% резервов, сейчас эта цифра несколько ниже 60%. Кристалина Георгиева, глава МВФ

СПециалист добавила, что руководство МВФ не переживает за доллар в связи с надежностью американской экономики и глубины рынков капитала.

Глава МВФ назвала темпы восстановления мировой экономики слабыми.

Фото и видео: milkeninstitute.org