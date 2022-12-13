Глава МВФ заявила о постепенном отказе стран мира от доллара

Отказ от американского доллара как резервной мировой валюты постепенно происходит, но альтернатив этому способу оплаты ему в ближайшее время не предвидится. Соответствующее заявление сделала в рамках официального мероприятия, организованного Институтом Милкена в США директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Эксперт напомнила коллегам о том, что перспектива отказа стран от доллара США в качестве резервной валюты на текущий момент не вызывает у нее особенного беспокойства. При этом основную конкуренцию пока что составляет евро.
Да, наблюдается постепенный отказ от доллара. Ранее на него приходилось порядка 70% резервов, сейчас эта цифра несколько ниже 60%.
Кристалина Георгиева, глава МВФ
СПециалист добавила, что руководство МВФ не переживает за доллар в связи с надежностью американской экономики и глубины рынков капитала.
Глава МВФ назвала темпы восстановления мировой экономики слабыми.
Фото и видео: milkeninstitute.org
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