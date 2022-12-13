Глава МВФ назвала темпы восстановления мировой экономики слабыми

Кристалина Георгиева выступила вместе с главой ВБ Дэвидом Малпассом.

Восстановление мировой экономической системы остается слабым, в том числе на фоне значительной инфляции и проблем финансового сектора. Соответствующей информацией с журналистами поделилась директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, которая выступила на совместной сессии с главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом. Эксперт пояснила участникам мероприятия, что Центральные банки страны вынуждены бороться с высокими инфляционными показателями, поэтому увеличивают ключевые ставки. В свою очередь это сказывается на сокращении доступной ликвидности и приводит к ряду проблем в сфере финансов.

Мы так надеемся на уверенное восстановление, которое все еще слабое. Кристалина Геогриева, глава МВФ

Глава МВФ Георгиева предупредила о скором "буме" из-за уязвимости мировой экономики.

Фото и видео: YouTube / IMF