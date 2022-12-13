Глава МВФ Георгиева предупредила о скором "буме" из-за уязвимости мировой экономики

Эксперт объяснила, почему в мире не повторится ситуация 2008 года.

В настоящее время глобальная банковская система "намного чище", поэтому повторения экономического кризиса 2008 года опасаться не стоит. Соответствующее заявление сделала глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в рамках своего выступления на вашингтонском мероприятии, которое проводилось в преддверии ежегодной весенней недели встреч МВД и Всемирного банка. Эксперт объяснила, что уязвимость мировых экономик растет на фоне попыток национальных Центробанков сдержать высокую инфляцию, а хрупкость этой системы грозит финансовой нестабильностью и замедлением экономического роста.

Просто не может быть, чтобы процентные ставки так сильно выросли после того, как они были низкими так долго, и не было бы никаких уязвимостей. Что-то должно сделать бум. Кристалина Георгиева, глава МВФ

Кристалина Георгиева полагает, что сейчас мировая экономика не движется к повторению глобального финансового кризиса 2008 года, несмотря на проблемы, которые фиксируются с кредитными организациями в Швейцарии и США. Она пояснила, что тогда кризис во многом был связан с тем фактором, что финансовые учреждения хранили на собственном балансе переоцененные активы. Глава МВФ предупредила мир о потенциальных негативных последствиях из-за украинского коныликта, ростом недоверия друг к другу между США и Китаем. Она полагает, что коллективному Западу важно отстаивать демократические ценности, но не охлаждать отношения с другими участниками.

Глава МВФ Георгиева заявила, что банковский кризис усложнил борьбу с инфляцией в мире.

Фото и видео: YouTube / IMF