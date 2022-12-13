Глава МВФ назвала госдолг США "устойчивым"

Кристалина Георгиева призвала Вашингтон как можно быстрее отреагировать на ситуацию с уровнем госдолга США.

Американский государственный долг остается устойчивым, а ситуация вокруг него в настоящее время не вызывает у Международного валютного фонда паники. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами сделала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Долг США является устойчивым. США предстоит пройти долгий путь, прежде чем они придут к ситуации, при которой всем нужно будет беспокоиться. Кристалина Георгиева, глава МВФ

Эксперт пояснила, что представляемый ею финансовый институт выступает за разрешение текущей неопределенности вокруг потолка госдолга США как можно скорее. Кристалина Георгиева призвала власти в Вашингтоне сделать все возможное для снижения уровня федеральной задолженности.

Глава МВФ заявила о постепенном отказе стран мира от доллара.

Фото и видео: YouTube / Reuters