Глава МИД Венгрии Сийярто: "Газпром" выполняет обязательства по поставкам газа в Европу

Дипломат уверен, что жалобы европейских политиков вызваны нежеланием госкорпорации отправлять дополнительные объемы топлива. По его словам, этот вопрос относится к области коммерции, а не политики.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что никто в Европе не сталкивался с нарушением договоров о поставках газа со стороны "Газпрома". Об этом он сказал в интервью RT.

Петер Сийярто подчеркнул, что "Газпром" всегда был надежным партнером Венгрии. По его словам, сроки и объемы поставок всегда соответствовали предписаниям.

И, насколько мне известно, никто в Европе не жаловался, что "Газпром" нарушал свои обязательства по поставкам газа. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Дипломат уверен, что жалобы европейских политиков вызваны нежеланием госкорпорации отправлять дополнительные объемы топлива. По его словам, этот вопрос относится к области коммерции, а не политики.

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Фото: pexels