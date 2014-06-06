Глава МИД Украины считает сближение Белоруссии с Россией угрозой для страны

Он также не исключает возможное "поглощение Россией Белоруссии".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает сближение Белоруссии с Россией угрозой для страны. Об этом он рассказал в эфире телеканала "1+1".

По его словам, необходимо заботиться о своей национальной безопасности. Кулеба не исключает возможное "поглощение Россией Белоруссии".

Дальнейшее сближение Белоруссии с Россией - это симметричный рост угрозы использования РФ Белоруссии для наращивания агрессии против нашей страны. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Он также заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко своим действиями "лишает возможности цивилизованного диалога".

Ранее генпрокурор Украины заявила об отказе России выдавать Януковича.

Видео: YouTube / ТСН