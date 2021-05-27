Генпрокурор Украины заявила об отказе России выдавать Януковича

Россия отказалась выдавать Украине бывшего президента страны Виктора Януковича. Об этом заявила генеральный прокурор Украина Ирина Венедиктова в эфире телеканала "Украина 24".
Мы подавали на экстрадицию Януковича, Российская Федерация нам отказала. Мы еще будем подавать на экстрадицию.
Ирина Венедиктова, генпрокурор Украины
Она также отметила, что ранее в госбюджет страны поступили так называемые деньги экс-президента. Размер полученной суммы составляет 1,5 млрд долларов. В связи с этой суммой длится судебное разбирательство.
Видео: YouTube / Україна 24
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