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Генпрокурор Украины заявила об отказе России выдавать Януковича

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Власти намерены снова подавать на экстрадицию экс-президента.

Россия отказалась выдавать Украине бывшего президента страны Виктора Януковича. Об этом заявила генеральный прокурор Украина Ирина Венедиктова в эфире телеканала "Украина 24".

Мы подавали на экстрадицию Януковича, Российская Федерация нам отказала. Мы еще будем подавать на экстрадицию.

Ирина Венедиктова, генпрокурор Украины

Она также отметила, что ранее в госбюджет страны поступили так называемые деньги экс-президента. Размер полученной суммы составляет 1,5 млрд долларов. В связи с этой суммой длится судебное разбирательство.

Видео: YouTube / Україна 24

Теги: виктор янукович, генпрокурор украины, ирина венедиктова, украина, экстрадиция
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей,

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