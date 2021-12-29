Глава МИД Украины Кулеба не справился с техникой во время телетрансляции

В какой-то момент ведущие телеканала прервали политика, давясь от смеха. Они пожелали вернутся к обращению Кулебы после "борьбы с техникой".

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба столкнулся с техническими сложностями при записи видео комментария для трансляции телеканала "Украина 24".

Он пожаловался, что ему "пальцем закрыли камеру". В течение минуты Кулеба старался настроить видеозапись. Он менял положение камеры, а люди за кадром говорили, что делать. Однако, по словам МИД Украины, "все стало только хуже". Он продолжил записывать свое выступление "вверх ногами". В какой-то момент ведущие телеканала прервали политика, давясь от смеха. Они пожелали вернутся к обращению Кулебы после "борьбы с техникой".

Ранее Кулеба заявил, что Украина стремиться к членству в НАТО, несмотря на сигналы Запада.

Видео: YouTube / in time Ukraine