Кулеба: Украина стремиться к членству в НАТО, несмотря на сигналы Запада

Кулеба подчеркнул, что вступление в НАТО позволит исправить ошибки прошлого. По его словам, этого хотят "большинство украинцев".

Украина по-прежнему стремиться к членству в НАТО, несмотря на сигналы, поступающие со стороны Запада. Об этом в интервью журналистам телеканала CBS заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Украинские власти отказались от использования ядерного оружия. Теперь они считают, что это было ошибкой. Кулеба подчеркнул, что вступление в НАТО позволит её исправить. По его словам, этого хотят "большинство украинцев".

Единственный сигнал, который мы даем миру, состоит в том, что, если Украина добьется успехи и если Россия отступит, то весь демократический мир будет в большой безопасности. Дмитрий Кулеба, МИД Украины

Украина находится в поиске "верных и эффективных гарантий в сфере безопасности". Как отметил глава внешнеполитического ведомства Украины, "есть страны, которые дают сигналы". Несмотря на это, Украина продолжит работу над вступлением в Североатлантический альянс.

Ранее мы сообщили, что Путин и Байден приняли предложение Макрона провести саммит по безопасности в Европе.

Видео: Youtube/60 Minutes