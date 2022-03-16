Мевлют Чавушоглу рассказал о намерении разобраться с украинским кризисом мирными путями.

Глава МИД Турции заявил о приверженности конвенции Монтрё о статусе проливов Черного моря, а также о намерении выполнить взятые на себя международные обязательства. Такое заявление министр внешнеполитического ведомства сделал в рамках рабочего визита в Москву, на котором иностранец встретился с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

Решение в отношении конвенции Монтрё остается прежним. Мы будем продолжать соблюдение ее положений…Хотим отметить, что нам было приятно узнать о решении России о непрохождении двух судов по проливам. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Турецкий министр напомнил российской делегации о готовности властей страны обсудить ситуацию на Украине. Вопрос создавшегося кризиса глава МИД Турции считает важной темой на повестке дня. Анкара намерена сделать все необходимое по поиску решения конфликта мирными путями.

Лавров заявил, что Россия ценит подход Турции по Украине.

Фото и видео: МИД России