Глава МИД Саудовской Аравии призвал эвакуировать раненых из сектора Газа

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд призвал эвакуировать раненых из сектора Газа, чтобы пострадавшие могли получить необходимую медицинскую помощь за пределами палестинского анклава, переживающего в текущий момент гуманитарную катастрофу. Соответствующей информацией политик поделился с коллегами в рамках своего выступления на саммите в Каире, посвященному урегулированию кризиса на Ближнем Востоке.
Мы призываем к немедленному открытию безопасных коридоров для эвакуации всех раненых, а также доставке гуманитарной и медицинской помощи, чтобы облегчить страдания палестинцев.
Фейсал бен Фархан Аль Сауд, глава МИД СА
Напомним, что сегодня утром 20 грузовых машин с гуманитарной помощью прошли в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на государственной ганице с Египтом. Контроль за транспортировкой этих грузов осуществляется местным обществом Красного Полумесяца и Всемирной организацией.
Глава саудовского МИД призвал отказаться от двойных стандартов в подходе к ситуации в Газе.
Фото и видео: YouTube / Sky News
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