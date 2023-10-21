Глава саудовского МИД призвал отказаться от двойных стандартов в подходе к ситуации в Газе

Фейсал бен Фархан Аль Сауд оценил конфликт между Палестиной и Израилем.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил о том, что часть международного сообщества проявляет двойные стандарты, когда говорит о невозможности осуждения действия Израиля в секторе Газа. Соответствующей информацией политик поделился с коллегами в рамках своего выступления на саммите в Каире, посвященному урегулированию кризиса на Ближнем Востоке.

Мы подтверждаем наше неприятие нарушений международного гуманитарного права каждой из сторон конфликта и осуждаем любые нападения на гражданских лиц. Мы призываем занять твердую позицию, обязав Израиль защищать и уважать права человека, а также отказаться от политики двойных стандартов. Фейсал бен Фархан Аль Сауд, глава МИД СА

Руководитель внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии уточнил, что его страна призывает еврейское государство прекратить атаки на палестинский анклав. Он напомнил, что воздушные удары по территории привели к гибели множества невинных людей, до сих пор угрожают серьезными последствиями для стабильности в регионе.

В Госдепе не стали комментировать визит главы МИД Саудовской Аравии в Москву.

Фото и видео: YouTube / Sky News