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Глава МИД ПМР: основной целью теракта было убийство президента

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По его словам, установлены и задержаны подозреваемые лица.

Оснновной целью теракта было убийство президента Приднестровья Вадима Красносельского. Об этом заявил глава МИД республики Вадим Игнатьев в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, установлены и задержаны подозреваемые лица. Игнатьев подчеркнул, что в покушении участвовал не один человек, а масштабы теракта говорят о том, что подготовка была серьезная. Следственные органы установили, что "следы ведут к службе безопасности Украины".

Теракт мог бы быть жестоким и кровавым, поскольку речь шла о подрыве заминированного автомобиля на одной из центральных улиц.

Вадим Игнатьев, глава МИД Приднестровья

Ранее мы сообщали, что в Приднестровье предотвращено покушение СБУ на лидера ПМР Красносельского.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: вадим игнатьев, мид приднестровья, покушение, теракт
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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