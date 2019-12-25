Глава МИД КНР потребовал от США прекратить клеветать на Китай

Он посоветовал американской администрации избегать попыток развязать новую холодную войну.

Глава МИД КНР Ван И потребовал от США прекратить клеветать на Китай. Об этом он заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Бали.

Ван И призвал Вашингтон прекратить очернять внутреннюю и внешнюю политику Пекина. Он заявил, что США должны немедленно снять повышенные пошлины на китайскую продукцию. Также глава ведомства посоветовал американской администрации избегать попыток развязать новую холодную войну.

Не надо прикрываться правами человека и лозунгами демократии с целью ущемления интересов КНР. Ван И, глава МИД Китая

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