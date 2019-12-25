Глава МИД Германии заявила о консенсусе с канцлером по "Северному потоку – 2"

Они пришли к выводу, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства.

Глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок и канцлер Олаф Шольц выработали общую позицию по вопросу запуска газопровода "Северный поток – 2". Об этом в интервью немецкой еженедельной газете Die Zeit сообщила сама министр.

Бербок подчеркнула, что при принятии решений, связанных с СП-2, большую роль будет играть энергетическая безопасность государства.

Есть у нас общая позиция. Хотя и не секрет, что мы в прошлом занимали по этому вопросу разные позиции, но как канцлер, так и я теперь четко заявили, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства. Анналена Бербок, глава МИД ФРГ

Напомним, 16 октября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Регулятор заявил, что сертификация возможна только при условии проведения реорганизации в соответствии с законодательством ФРГ. Для этого компания-оператор, штаб-квартира которой расположена в Швейцарии, вынуждена учредить дочернюю компанию на территории Германии, чтобы выполнить необходимые требования.

По прогнозам регулятора, завершить сертификацию "Северного потока – 2" в первой половине 2022 года не удастся.

Ранее официальный МИЛ России Мария Захарова заявила, что провокации со стороны НАТО в Черном море диктуются неприятием Вашингтона проекта "Северного потока – 2".

Фото: © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin