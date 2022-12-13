Глава МИД Азербайджана раскритиковал позицию Армении по мирному договору

Он отметил, что Баку проинформировал российских партнеров по некоторым вопросам.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов раскритиковал позицию Армении по мирному договору. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По словам Байрамова, были проведены конструктивные консультации, а также была подчеркнута важность трехсторонних заявлений. Он отметил, что Баку проинформировал российских партнеров по некоторым вопросам. Глава азербайджанского МИД добавил, что была отмечена неконструктивная позиция армянской стороны по работе над мирным договором.

Ранее Лавров назвал вопрос об арбитраже по энергоресурсам Карабаха двусторонним.

Фото: МИД России