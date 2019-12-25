Алексей Силанов решил покинуть должность главы города.

Глава Калининграда подал в отставку. Об этом сообщается на официальной странице местного правительства. Известно, что городской совет принял заявление Алексея Силанова. По словам чиновника, он хочет покинуть пост из-за изменения схемы управления городом.

Сегодня вступили в силу изменения, внесенные в устав города Калининграда, поэтому я счел необходимым направить в городской совет заявление об отставке по собственному желанию в связи с изменением схемы управления городом. Сегодня, на мой взгляд, это необходимо Алексей Силанов

Напомним, что парламентарии областной думы изменили порядок избрания главы города. Теперь чиновник будет избираться из депутатов, входящих в состав горсовета. Ранее чиновник выбирался из числа претендентов, которые принимали участие в открутом конкурсе на пост сити-менеджера (одновременно с этим избранный кандидат становился главой администрации).

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Фото: Piter.tv

