Геннадий Орлов ушел в отставку

Глава МО «Выборгский район» Дмитрий Никулин удовлетворил повторное заявление и подписал распоряжение о досрочном сложении полномочий главы администрации.

19 октября в совет депутатов МО "Выборгский район" поступило повторное заявление от Геннадия Орлова об увольнении с должности главы районной администрации.

Так как в настоящий момент Геннадий Орлов не имеет возможности руководить администрацией, глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин удовлетворил заявление и подписал распоряжение о досрочном сложении полномочий главы администрации.

Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, в настоящее время обязанности главы администрации исполняет заместитель главы администрации Николай Шишкин. В дальнейшем состоится конкурс на замещение должности главы администрации МО "Выборгский район" в соответствии с действующим законодательством. Подготовка к проведению данной процедуры начата.

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