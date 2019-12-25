Глава JP Morgan предупредил о надвигающемся экономическом урагане

Джейми Даймон призвал инвесторов лучше готовиться к трудностям.

Глава одного из крупнейших американских банков JP Morgan Chase предупредил мировую общественность о надвигающемся экономическом урагане. По мнению специалиста, подготовку к данной встрече требуется начинать уже сейчас. Соответствующей информацией Джейми Даймон поделился с участниками финансовой конференции, которая проводилась в Нью-Йорке.

Я говорил ранее, что над нами нависли штормовые тучи, но я хочу изменить свое заявление, потому что на нас надвигается ураган. Джейми Даймон, глава JP Morgan Chase

Даймон добавил о том, что на текущий момент может показаться, что в мире "все в порядке". Однако эксперт напомнил, что никто не может точно сказать, будет ли надвигающееся бедствие лишь небольшим вихрем или же разрушительным ураганом как "Сэнди". Банковский специалист рекомендовал коллегам, инвесторам лучше готовиться к возможным трудностям. Глава компании уточнил, что в связи с обстановкой политика банка станет очень консервативной в отношении балансовых счетов.

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Фото и видео: Telegram / Хайлайт