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Глава JP Morgan предупредил о надвигающемся экономическом урагане
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Глава JP Morgan предупредил о надвигающемся экономическом урагане

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Джейми Даймон призвал инвесторов лучше готовиться к трудностям.

Глава одного из крупнейших американских банков JP Morgan Chase предупредил мировую общественность о надвигающемся экономическом урагане. По мнению специалиста, подготовку к данной встрече требуется начинать уже сейчас. Соответствующей информацией Джейми Даймон поделился с участниками финансовой конференции, которая проводилась в Нью-Йорке.

Я говорил ранее, что над нами нависли штормовые тучи, но я хочу изменить свое заявление, потому что на нас надвигается ураган.

Джейми Даймон, глава JP Morgan Chase

Даймон добавил о том, что на текущий момент может показаться, что в мире "все в порядке". Однако эксперт напомнил, что никто не может точно сказать, будет ли надвигающееся бедствие лишь небольшим вихрем или же разрушительным ураганом как "Сэнди". Банковский специалист рекомендовал коллегам, инвесторам лучше готовиться к возможным трудностям. Глава компании уточнил, что в связи с обстановкой политика банка станет очень консервативной в отношении балансовых счетов.

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Фото и видео: Telegram / Хайлайт

Теги: jp morgan, jp morgan chase, джейми даймон, инвестиции, экономика
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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