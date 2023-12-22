Глава Хабаровского края показал тизер к боевику "Золото Ульматы"

Релиз фильма запланирован на 4 апреля 2024 года.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев опубликовал в социальных сетях тизер к историческому, приключенческому боевику "Золото Ульматы" от режиссера Андрея Богатырева о похищенных в регионе драгоценностях. Картина выйдет в свет с 4 апреля. В основу художественного проекта легло ограбление каравана крупной Нимано-Буреинской золотопромышленной кампании, совершенное в конце XIX века. Преступление вто время было зафиксировано вблизи ныне не существующего поселка Умальта Верхнебуреинского района. Добычей злоумышленников стали 40 пудов золота (свыше 655 килограммов металла. В каждом пуде содержится 16,3804964 килограмма). Впоследствии почти все золото было утеряно и до сих пор не найдено властями.

Фильм асскажет нам увлекательную историю о том, как грабители в шаманских масках нападают на обоз и похищают 40 пудов золота. И все это происходит на территории Верхнебуреинского района. Михаил Дегтярев, глава региона

Напоним, что съемки картины начались в марте 2023 года в Карелии, затем в Петербурге, Ленинградской области и Хабаровском крае. В актерском составе заявлены Павел Деревянко, Михаил Горевой, Артем Ткаченко, Алексей Шевченков и другие.

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Фото и видео: Telegram / ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА Z