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Глава Фонда капремонта Петербурга Петр Погребняк подал заявление об отставке
Сегодня, 15:13
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Глава Фонда капремонта Петербурга Петр Погребняк подал заявление об отставке

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Он может покинуть должность с начала декабря.

Глава Фонда капитального ремонта Петербурга Петр Погребняк может покинуть свой пост. По данным "Фонтанки", он уже написал заявление об увольнении. 

По данным издания, с 1 декабря кресло временно может занять Дмитрий Шутов, который является заместителем. На звонок Piter.TV пресс-служба не ответила. 

Петр Погребняк руководил некоммерческой организацией с июня 2020 года.

Ранее в Жилищном комитете сменился глава. Им стал бывший начальник ГАТИ Олег Зотов. Также "жилищный" вице-губернатор сменился в Смольном из-за ухода Николая Бондаренко в ЗакС. 

Фото: Piter.TV

Теги: отставка, увольнение, фонд капитального ремонта
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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