Глава Фонда капремонта Петербурга Петр Погребняк подал заявление об отставке

Он может покинуть должность с начала декабря.

Глава Фонда капитального ремонта Петербурга Петр Погребняк может покинуть свой пост. По данным "Фонтанки", он уже написал заявление об увольнении.

По данным издания, с 1 декабря кресло временно может занять Дмитрий Шутов, который является заместителем. На звонок Piter.TV пресс-служба не ответила.

Петр Погребняк руководил некоммерческой организацией с июня 2020 года.

Ранее в Жилищном комитете сменился глава. Им стал бывший начальник ГАТИ Олег Зотов. Также "жилищный" вице-губернатор сменился в Смольном из-за ухода Николая Бондаренко в ЗакС.

Фото: Piter.TV