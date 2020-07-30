Глава ФРС назвал неопределенными перспективы восстановления экономики США

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл назвал неопределенными перспективы восстановления экономики США. Об этом он заявил на пресс-конференции.
По словам главы ФРС, американская администрация должна действовать на всех уровнях власти, чтобы помочь экономике. Он отметил, что "пока непонятно, насколько значительным и стабильным будет восстановление экономического роста". По словам политика, ситуация будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране. Он добавил, что полное восстановление экономики маловероятно до тех пор, пока люди не поймут, что могут заниматься широким кругом деятельности.
Напомним, что США находятся на первой строчке по числу зараженных коронавирусной инфекцией – более 4,3 млн граждан. Конгресс США рассматривает введение нового пакета поддержки экономики не менее 1 трлн долларов.
Ранее мы сообщили, что премьер Польши возмутился радужными флагами на памятниках в столице.
Видео: Youtube/CNBC Television
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все