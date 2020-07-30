Глава ФРС назвал неопределенными перспективы восстановления экономики США

Политик подчеркнул, что восстановление американской экономики будет зависеть от действий Белого дома.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл назвал неопределенными перспективы восстановления экономики США. Об этом он заявил на пресс-конференции.

По словам главы ФРС, американская администрация должна действовать на всех уровнях власти, чтобы помочь экономике. Он отметил, что "пока непонятно, насколько значительным и стабильным будет восстановление экономического роста". По словам политика, ситуация будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране. Он добавил, что полное восстановление экономики маловероятно до тех пор, пока люди не поймут, что могут заниматься широким кругом деятельности.

Напомним, что США находятся на первой строчке по числу зараженных коронавирусной инфекцией – более 4,3 млн граждан. Конгресс США рассматривает введение нового пакета поддержки экономики не менее 1 трлн долларов.

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Видео: Youtube/CNBC Television