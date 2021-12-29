Глава ФРС ожидает резкого роста экономики США

Он отметил, что "омикрон"-штамм менее опасен.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил во время пресс-конференции, что ожидаются высокие темпы роста американской экономики в связи с тем, что число случаев заражения "омикрон"-штаммом коронавируса может начать быстро снижаться.

Если волна быстро пройдет, то это скажется на экономических последствиях [пандемии]. И мы увидим возвращение к высоким темпам экономического роста. Джером Пауэлл, глава Федеральной резервной системы (ФРС) США

При этом Пауэлл подчеркнул, что недавний резкий рост случаев заболевания коронавирусом, которые связаны с "омикрон"-штаммом, на экономическом росте стране может отразиться негативно в этом квартале. Однако, после этого, считает глава финрегулятора, темпы роста экономики должны быстро возрасти.

Джером Пауэлл также заявил, что в США высокая инфляция сохраняется дольше, чем ожидалось. Власти будут использовать все доступные инструменты для ее снижения.

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