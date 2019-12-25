Глава ФРС США оценил влияние вакцины от COVID-19 на экономику

Джером Пауэлл рассказал о перспективах американской экономической системы.

Глава Федеральной резервной системы оценил влияние вакцины от COVID-19 на экономику США. Об этом Джером Пауэлл сообщил представитель американского центробанка в рамках своего выступления в Сенате. По мнению чиновника, сведения о разработки вакцины против коронавируса можно назвать довольно положительными для экономики страны. Он добавил, что речь идет о среднесрочной перспективе. По словам специалиста, успех в борьбе с пандемией во многом определит развитие отрасли.

Последние новости в области вакцины являются очень позитивными в среднесрочной перспективе...Полное восстановление экономики маловероятно до тех пор, пока люди не будут уверены в том, что возобновление широкого спектра деятельности безопасно Джером Пауэлл, глава Центробанка США

Эксперт заметил, что сейчас перспективы развития американской экономики "чрезвычайно неопределенны". На них может сказаться дальнейшее распространение коронавируса.

Азербайджан не признал резолюцию Сената Франции по Карабаху.

Фото: Pixabay.com