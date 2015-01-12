Глава ФРС США допустил снижение базовой процентной ставки в сентябре

Джером Пауэлл оценил перспективы экономики США.

Американская федеральная резервная система допускает возможность снижения базовой процентной ставки по результатам заседания, которое состоится в сентябре 2024 года. Соответствующее заявление чиновник сделал на брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал глава ФРС, выполняющей функции Центрального банка страны. Джером Пауэлл подчеркнул, что лидеры руководящего комитета по открытому рынку (FOMC) сходятся во мнении о том, что экономическая система США все ближе к точке, в которой было бы уместно снизить базовую процентную ставку. При этом финансист указал СМИ на то, что следует ориентироваться на имеющиеся данные, прогноз баланса рисков и рост уверенности в вопросе инфляции и поддержания необходимых показателей на трудовом рынке.

Если эти требования будут удовлетворены, вопрос снижения базовой процентной ставки может быть рассмотрен уже на следующем заседании в сентябре. Джером Пауэлл, глава ФРС США

Иностранный чиновник заметил, что слишком раннее или слишком серьезное снижение ставки может привести к утере прогресса в вопросе снижения уровня инфляции, как и запоздалое или слишком незначительное снижение скажется на ослаблении экономической активности в США и негативно повлияет на рынок труда. Джером Пауэлл допустил развитие таких сценариев, при которых до конца текущего года базовая процентная ставка не будет снижена вообще.

Председатель ФРС не исключил, что экономика США столкнется с рецессией в 2024 году.

Фото и видео: YouTube / Federal Reserve