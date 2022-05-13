Шарль Мишель выступил в Хиросиме.

Глава Евросовета выступил за укрепление институтов ядерного разоружения. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках своего выступления, которое транслировалось в его аккаунте в социальных сетях. Эксперт произнес речь во время визита в японский город Хиросима. Он призвал к укреплению мировых институтов ради защиты.

У нас есть международные правила и глобальные институты ядерного разоружения и контроля над вооружениями. Мы должны защитить и укрепить их, чтобы обеспечить мир и безопасность. Шарль Мишель, глава Евросовета

Мишель полагает, что на текущий момент глобальная ситуация с безопасностью находится под угрозой. В том числе это происходит из-за проведения специальной военной операции РФ на Украине, а также ракетных испытаний Северной Кореи. Европейский представитель 12 мая вместе с премьер-министром Токио Фумио Кисидой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен участвовал в саммите Япония - ЕС.

Глава ЕК назвала Россию угрозой мировому порядку.

Фото и видео: Twitter / Charles Michel