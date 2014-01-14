Глава Евросовета призвал реформировать СБ ООН

Шарль Мишель надеется на отказ от права вето в нынешнем виде.

Глава Европейского совета Шарль Мишель призвал реформировать Совет Безопасности ООН ради того, чтобы сделать его более эффективным и представительным, а также не допустить новой мировой войны. Соответствующее заявление иностранный эксперт сделал в ходе выступления на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи при Всемирной организации в Нью-Йорке. Специалист заметил, что Совбез все больше становится похож на "живого мертвеца" из-за существования права вето в текущей форме.

Больше чем когда-либо с 1945 года мир сотрясает взрывоопасный коктейль потрясений, которые следуют друг за другом. Третья мировая война возможна. Нам необходимо вернуться к разуму. Это требует сотрудничества, смелости, следования правилам. Шарль Мишель, глава Евросовета

Глава Евросовета указал коллегам на то, что Африка и Латинская Америка должны быть представлены в СБ ООН. Дополнительно региональные организации могут быть наделены консультативными функциями и принимать участие в принятии решений.

Глава ЕС ожидает открытия переговоров с Украиной о членстве до конца июня.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций