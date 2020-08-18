Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии

Это уже третий разговор российского лидера с европейцами о ситуации в соседней республике.

Глава Евросовета Шарль Мишель обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Белоруссии. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.

Он рассказал, что кризис политический кризис в республике смогут решить только диалог. Других подробностей беседы не раскрывается.

Ранее Владимир Путин обсудил происходящее в Белоруссии с канцлером Германии Ангелой Меркель, а после — с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В обоих случаях он заявлял, что вмешательство во внутренние дела республики недопустимо.

Видео: YouTube / OstWest, European Commission