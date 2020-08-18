Путин заявил Макрону о недопустимости давления на власти Белоруссии

Президент России Владимир Путин во время разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о недопустимости давления на власти Белоруссии. Об этом рассказывает пресс-служба Кремля.
С инициативой телефонной беседы выступила французская сторона.
С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем.
цитата из сообщения пресс-службы Кремля
Ранее мы писали, что координационный совет белорусской оппозиции соберется 18 августа.
Видео: YouTube / euronews
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