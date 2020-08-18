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Путин заявил Макрону о недопустимости давления на власти Белоруссии

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С инициативой телефонной беседы выступила французская сторона.

Президент России Владимир Путин во время разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о недопустимости давления на власти Белоруссии. Об этом рассказывает пресс-служба Кремля.

С инициативой телефонной беседы выступила французская сторона.

С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем.

цитата из сообщения пресс-службы Кремля

Ранее мы писали, что координационный совет белорусской оппозиции соберется 18 августа.

Видео: YouTube / euronews

Теги: макрон, протесты в белоруссии, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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