Путин заявил Макрону о недопустимости давления на власти Белоруссии

С инициативой телефонной беседы выступила французская сторона.

Президент России Владимир Путин во время разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о недопустимости давления на власти Белоруссии. Об этом рассказывает пресс-служба Кремля.

С инициативой телефонной беседы выступила французская сторона.

С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем. цитата из сообщения пресс-службы Кремля

Ранее мы писали, что координационный совет белорусской оппозиции соберется 18 августа.

Видео: YouTube / euronews