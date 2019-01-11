Глава ЦРУ считает, что вероятность конфликта вокруг Тайваня будет расти в этом десятилетии

Уильям Бернс рассказал о стремлении Китая контролировать регион.

Глава ЦРУ (Центрального разведывательного управления) считает, что вероятность вооруженного конфликта вокруг Тайваня будет расти в этом десятилетии. Соответствующее мнение Уильям Бернс высказал в эфире местного телеканала PBS. Специалист отметил, что не будет сисчислять этот период такими категориями как месяц или год. Таким образом гость программы ответил на вопрос о вероятности эксалации напряженности вокруг данного региона. Он отметил, что его коллеги не могут недооценивать стремление руководства КНР контролировать территорию.

... КНР готовит вооруженные силы к тому, чтобы начать войну к 2027 году. Поэтому, если говорить честно, я думаю, что по ходу этого десятилетия опасность военного конфликта будет расти. Уильям Бернс, глава ЦРУ

Напомним, что Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Это произошло с того момента, когда на остров бежали остатки боевых сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши. Они потерпели поражение в гражданской войне.

Глава ЦРУ заявил, что США не видят от РФ настроя на "реальные переговоры" по Украине.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour