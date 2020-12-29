Глава AstraZeneca признал срыв сроков поставок вакцины от коронавируса

Паскаль Сорио объяснил, почему поставки в ЕС задерживаются.

Глава AstraZeneca признал срыв сроков поставок британско-шведской вакцины от коронавируса. Об этом рассказало бельгийское издание Soir. Паскаль Сорио отметил, что сбой связан двухмесячным отставанием компании от производственного графика. Нарастить обороты по изготовлению препарата эксперт пообещал в ближайшее время. Это позволит доставить вакцины в страны Евросоюза уже в феврале.

У нас сохраняются проблемы на уровне производства основного компонента вакцины, который в континентальной Европе производится на заводах в Нидерландах и Бельгии. Мы считаем, что мы нашли решение этих проблем, но у нас сохраняется отставание на два месяца от графика Паскаль Сорио, глава AstraZeneca

Сорио отметил, что опровергает заявления иностранных СМИ о том, что компания AstraZeneca сократила поставки вакцины в ЕС, так как решила продать препарат по более выгодной стоимости. Он уточнил, что вакцины для ЕС не идут на рынок Великобритании, так как в этой стране у производителя налажена собственная цепочка производства.

Еврокомиссия требует от производителей вакцин выполнять свои обязательства по поставкам.

Фото: Youtube/Reuters