Главу "Альянса учителей" в Петербурге и сторонника Навального уволили за "аморальный поступок"

Даниил Кен проработал в лицее №344 восемь лет.

Из лицея №344 уволили Даниила Кена, главу "Альянса учителей" в Петербурге и сторонника оппозиционера Алексея Навального. Об этом сам Кен рассказал в соцсетях 1 сентября.

По словам активиста, причиной для увольнения после восьми лет работы стало совершение "аморального поступка". Кен предполагает, что такой вывод директор лицея сделала после привлечения мужчины к административной ответственности за неуважение к суду. Сам Кен напомнил, что июньское дело удалось обжаловать и в силу оно не вступило. Свой насильный уход из учреждения активист считает незаконным и связанным с политическим мотивом.

Уголовное дело было возбуждено 2 июня. Конечно, в школе о нём знали. Но уволить решили накануне 1 сентября, буквально за полчаса до этого обсудив со мной рабочие планы. Даниил Кен

Активист подчеркнул, что директор много раз говорила выбрать Кену либо политику, либо работу в школе, хотя сама при этом баллотировалась на муниципальных выборах от "Единой России" в 2019 году. Свое увольнение Кен назвал ударом по репутации школы.

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Фото: Даниил Кен / "ВКонтакте"