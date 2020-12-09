Глава "Аэрофлота" попросил Путина поддержать развитие программы плоских тарифов

Михаил Полубояринов рассказал о выполнении программы в 2021 году.

Глава "Аэрофлота" попросил российского президента Владимира Путина поддержать развитие программы плоских тарифов в 2022 году. Об этом Михаил Полубояринов заявил в рамках рабочего визита в Кремль. За текущий год в рамках программы авиаперевозчик превысит показатели 2019 года.

Мы перевезем 2,5 млн пассажиров, в том числе 1,3 млн пассажиров на Дальний Восток. И это выше, чем в 2019 году, когда мы перевезли 2,3 млн, - сказал гендиректор авиакомпании. - Таким образом, хочу констатировать, что мы видим большую поддержку со стороны населения этой программы. Михаил Полубояринов, глава "Аэрофлота"

Напомним, что программа "плоских" тарифов подразумевает из себя тарифы на пассажирские перелеты с фиксированной стоимостью билета. Цена на самолет не зависит от даты покупки билета. Воспользоваться такой услугой может любой гражданин, вне зависимости от региона его проживания и возраста Однако программа действует только по направлениям до Дальнего Востока, Симферополя и Калининграда.

Путин обсудил с главой "Аэрофлота" восстановление пассажиропотока.

Фото: kremlin.ru

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